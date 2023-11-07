07:11 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В Новокузнецке выросла цена на обустройство городка к Новому году
Он должен появиться в городе не позднее 1 декабря.
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Как сообщает информационное агентство «Город новостей», в Новокузнецке установка городка в саду Алюминщиков обойдётся муниципалитету на 14% дороже прошлого года.
800 тысяч рублей администрация предлагает за заготовку ледяных блоков для строительства основания новогодней ели, сборку металлического каркаса и заполнение его еловым лапником 200 м³, а также ревизию и ремонт гирлянд. Всё это нужно сделать не позднее 1 декабря. После праздников (после 15 февраля) подрядчик должен будет всё демонтировать.
В прошлом году за новогодний городок администрация Кузнецкого района отдала 700 тыс. рублей. В эту сумму не включена установка и украшение ели.
Также мы писали, что администрация Кемерова готова заплатить 18 млн рублей на содержанию дороги-дублёра на Притомском проспекте летом и зимой. По словам экспертов, содержание спортивных объектов у Московской площади приносит убытки.