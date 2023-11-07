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09:02 (мск), источник: Комсомольская правда

Эпидемиолог минздрава Иркутской области: уровень заболеваемости COVID-19 растёт

Несмотря на рост заболеваемости, об эпидемии речи не идет.

Источник: Комсомольская правда

7 ноября в прямом эфире главный внештатный эпидемиолог минздрава Андрей Секунда рассказал о росте заболеваемости COVID-19 в Приангарье.

— Пока эпидемии коронавируса нет. Заболеваемость растет, но растет не в тех пределах, которые мы наблюдали в первую вторую и третью волну пандемии, — сообщает Андрей Секунда.

Напомним, чтобы избежать коронавируса, следует помнить о профилактике. Тщательно мыть руки после общественных мест, в больших скоплениях людей носить маски. А также повышать иммунитет с помощью витаминов. Если симптомы болезни все-таки появились, следует обратиться к врачу.

Ранее КП-Иркутск писала о девочке, которая неудачно упала и порвала себе язык до середины. Врачи из Иркутска восстановили ребенку орган.

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