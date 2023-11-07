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09:28 (мск), источник: Комсомольская правда

Дожди и ветер усилятся в Самарской области из-за атлантического циклона

Синоптики рассказали, какие изменения погоды ожидаются в регионе.

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Источник: Комсомольская правда

В Самарской области начинает меняться погода. Это связано с атлантическим циклоном. Подробности рассказали в ФГБУ «Приволжское УГМС».

— Гребень антициклона будет разрушаться, и на погоду начнет влиять ложбина атлантического циклона. Поэтому ожидаются дожди от небольших до умеренных, местами сильных, также еще больше усилится ветер, — говорится в сообщении.

По словам синоптиков, в течение рабочей недели сохранится неустойчивый характер погоды, температура воздуха особо меняться не будет, а вот к концу периода очередной циклонический вихрь принесет новую порцию теплого влажного воздуха.

При этом атмосферное давление начнет падать, интенсивность осадков увеличится, ветер вновь станет порывистым.

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