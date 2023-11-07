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11:04 (мск), источник: Мослента

В Москве резко вырос спрос на организацию новогодних корпоративов

По данным «Авито Услуг», в октябре интерес к услугам частных специалистов при подготовке грядущих корпоративов вырос больше чем в три раза за год. Материалы исследования есть в распоряжении «Мосленты».

Источник: РИА "Новости"

В этом октябре спрос на частных специалистов по организации корпоративных праздничных мероприятий вырос на 211 процентов по сравнению с прошлым годом. Москвичи в октябре 2023 года интересовались услугами ведущих новогодних корпоративов на «Авито Услугах» в 3,4 раза чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость услуг ведущего в этом году, как и в прошлом, начинается от 2500 рублей в час. Однако конечная стоимость новогоднего «тамады» будет зависеть от его опыта, локации корпоратива и подготовленной программы.

Количество запросов на аренду площадок в Москве также увеличилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость аренды в среднем по стране стартует от 1500 рублей в час, что на шесть процентов меньше, чем годом ранее. Это средний показатель по России, и фактическая цена сильно разнится в зависимости от местоположения помещения, от его площади, количества украшений и посадочных мест.

В среднем по стране стоимость банкета может начинаться от 1000 рублей на человека и расти в зависимости от количества и разнообразия блюд, рассказали специалисты сервис.

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