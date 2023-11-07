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08:26 (мск), источник: АиФ Пермь

На неделе в Пермском крае ожидается ледяной дождь и потепление до +9º

Самым тёплым днём станет 9 ноября.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +19° 5 м/с 46% 756 мм рт. ст. +21°

Потепление до +9º и ледяной дождь ожидаются в Пермском крае на неделе, сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

7 ноября на западе Прикамья пройдут небольшие дожди, в регионе потеплеет до +3… +8 градусов, в Перми воздух прогреет до +5 градусов.

8 ноября в Пермском крае будут идти дожди, причём на востоке региона ожидается ледяной дождь и дождь со снегом.

«И, как следствие, здесь создаются благоприятные условия для образования гололеда. Температура воздуха ночью окажется на уровне −1… 4º, в Перми около 2º, днем 4… 9º, в Перми около 5º, в горно-восточном районе 0… 2º», — комментируют ситуацию в гидрометцентре.

9 ноября небольшой дождь пройдёт в Перми, где температура воздуха останется прежнем: +5 градусов, а в крае будет +2… +7 градусов. 10 ноября столбик термометра опустится: в территории края ожидается +1… +6 градусов, в Перми — до +1 градуса.

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