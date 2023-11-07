Октябрь в Казахстане побил температурный рекорд 30-летней давности

Согласно данным метеорологов, особенно теплыми выдались первая и вторая декады месяца.
Синоптики отмечают, что пик тепла пришелся на южные, юго-восточные, центральные и северные регионы Казахстана в период 9—12 октября, что было обусловлено интенсивным выносом теплых воздушных масс из районов Ирана.
Продолжая, в пресс-службе «Казгидромет» уточняют, что 9 октября были отмечены температурные рекорды на метеорологической станции (МС) Казалинск (Кызылординская область). Тогда температура воздуха повысилась до +27,7°С, последний рекорд для этого дня был в 2008 году (+26,7°С).
10 октября в ряде метеорологических станциях были зафиксированы суточные рекорды:
Не обошлось и без холодных дней на севере, востоке и центре страны.
В заключении говорится о том, что в октябре, с частыми прохождениями фронтальных разделов, практически на большей части территории страны осадков выпало больше нормы в 1,3−5,3 раз.
Погода в столице не стала исключением.