Главное
Главные новости к вечеру 7 ноября
08:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Трассу М-5 в Челябинской области перекроют на пять часов 9 ноября

В Челябинской области 9 ноября будет перекрыта трасса М-5.

В Челябинской области в четверг 9 ноября полностью остановят движение по участку трассы М-5. Проезд будет закрыт с 1565 по 1576 километр дороги в Ашинском районе с 9:00 до 14:00.

Как пояснили в ФКУ Упрдор «Южный Урал», движение остановят ради очередного этапа буровзрывных работ, которые устраивают при реконструкции трассы. На легковой машине место работ можно будет объехать через Ашу, Миньяр и Сим. Для автобусов и грузовиков схема объезда не предусмотрена.

Буровзрывные работы планируют проводить еженедельно до осени 2024 года. Раньше дорогу перекрывали ради них только по четвергам. Но со следующей недели останавливать движение начнут либо по вторникам, либо по четвергам, в зависимости от погодных условий.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Разрешат ли в России онлайн-торговлю алкоголем и к чему это может привести
Военная спецоперация на Украине 7 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта