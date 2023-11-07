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09:07 (мск), источник: Ura.ru

Пермские полицейские посоветовали родителям изучать соцсети детей

В Пермском крае полицейские принимают участие в школьных родительских собраниях. На одной из таких встреч в Чернушке они порекомендовали взрослым следить за поведением своих детей в социальных сетях.

«Полицейские рассказали о существовании различных экстремистских организаций и способах вовлечения несовершеннолетних в антиобщественные действия. Порекомендовали родителям изучать поисковые запросы и социальные сети детей с целью недопущения вовлечения их в преступную деятельность», — рассказывается о встрече на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

Также сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на то, что часто подростки становятся участниками различных мошеннических схем. Полицейские по итогу встречи попросили у собравшихся помощи для предупреждения преступлений в отношении подростков.

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