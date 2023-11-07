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08:54 (мск), источник: НИА Байкал

Игорь Кобзев принял участие в совещании по вопросам сохранения озера Байкал

Иркутская область, НИА-Байкал — Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в совещании под руководством заместителя Председателя Правительства России Виктории Абрамченко.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

На совещании обсудили вопросы сохранения озера Байкал в рамках национального проекта «Экология». Участие в обсуждении приняли заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алексей Ересько, глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, Губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Глава Приангарья доложил о реализации мероприятий по реконструкции очистных сооружений правого берега Иркутска. Общий объем освоенных федеральных средств составил 10,7 млрд рублей, в том числе 1,3 млрд рублей — в 2023 году. Средства федерального бюджета, предусмотренные на 2023 год, освоены в полном объеме. Завершить строительство объекта планируют в 2024 году, уточняет пресс-служба облправительства.

«В рамках Поручения Президента Российской Федерации мной утверждена дорожная карта с мероприятиями по проектированию и дальнейшему строительству канализационных очистных сооружений, которые позволят обеспечить сокращение сбросов неочищенных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории», — сказал Игорь Кобзев.

В 2024—2025 годах планируется реализовать девять первоочередных мероприятий по проектированию и строительству канализационных очистных сооружений в Слюдянском, Иркутском районах, в Иркутске и Усолье-Сибирском.

Также глава региона доложил о необходимости проектирования и строительства канализационных очистных сооружений на территории Ольхонского района в Хужире, Шара-Таготе, Еланцах.

Заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко отметила, что Иркутская область идет в графике работ по очистным сооружениям. Реализация намеченных планов направлена на сохранение озера Байкал, а также на обеспечение туристической привлекательности региона.

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