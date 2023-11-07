Собянин: Создание современного кампуса МГТУ имени Баумана планируется завершить в 2024 году

«В следующем году планируем завершить создание современного кампуса Московского государственного технического университета имени Баумана», — говорится в сообщении.
Он также опубликовал видео о строительстве кампуса. «Это видео рассказывает о том, как идет стройка нового дома для преподавателей и студентов одного из старейших инженерных вузов страны», — сообщил мэр.
Как говорится в видео, новый учебный кампус будет создан для 31 тыс. студентов. Общая готовность комплекса составляет 50%, а до конца года планируется завершить строительство на двух объектах: исследовательский центр и многофункциональный библиотечный корпус.
Помимо этого, продолжается строительство центрального кластера. В частности, комплекс общежитий готов на 50% и 75%, работы ведутся в ускоренном режиме.
В сентябре мэр открыл два новых здания МГТУ имени Баумана: дворец технологий и технологический корпус.
«31 тыс. кв. м площадей нового комплекса уже ввели. Полностью достроим объекты в 2024 году», — говорится в видео.