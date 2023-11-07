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08:15 (мск), источник: АГН «Москва»

Собянин: Создание современного кампуса МГТУ имени Баумана планируется завершить в 2024 году

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал о строительстве современного кампуса Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана, которое планируется завершить в 2024 году.

Источник: Агентство «Москва»

«В следующем году планируем завершить создание современного кампуса Московского государственного технического университета имени Баумана», — говорится в сообщении.

Он также опубликовал видео о строительстве кампуса. «Это видео рассказывает о том, как идет стройка нового дома для преподавателей и студентов одного из старейших инженерных вузов страны», — сообщил мэр.

Как говорится в видео, новый учебный кампус будет создан для 31 тыс. студентов. Общая готовность комплекса составляет 50%, а до конца года планируется завершить строительство на двух объектах: исследовательский центр и многофункциональный библиотечный корпус.

Помимо этого, продолжается строительство центрального кластера. В частности, комплекс общежитий готов на 50% и 75%, работы ведутся в ускоренном режиме.

В сентябре мэр открыл два новых здания МГТУ имени Баумана: дворец технологий и технологический корпус.

«31 тыс. кв. м площадей нового комплекса уже ввели. Полностью достроим объекты в 2024 году», — говорится в видео.

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