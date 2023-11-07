09:40 (мск), источник: Комсомольская правда
В Татарстане в 43 раза выросла заболеваемость коклюшем
Статистика приведена за первые восемь месяцев текущего года.
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В Татарстане в период с января по август 2023 года зафиксировано 217 случаев заболевания коклюшем. Это в 43 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, информирует Татарстанстат со ссылкой на данные Центра гигиены и эпидемиологии РТ.
На 100 тысяч жителей республики приходится 8,1 случая заражения коклюшем.
Ранее мы сообщали, что в Татарстане за 22 года заболеваемость гриппом снизилась в 68 раз.