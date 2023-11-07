Главное
Главные новости к вечеру 7 ноября
09:40 (мск), источник: Комсомольская правда

В Татарстане в 43 раза выросла заболеваемость коклюшем

Статистика приведена за первые восемь месяцев текущего года.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане в период с января по август 2023 года зафиксировано 217 случаев заболевания коклюшем. Это в 43 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, информирует Татарстанстат со ссылкой на данные Центра гигиены и эпидемиологии РТ.

На 100 тысяч жителей республики приходится 8,1 случая заражения коклюшем.

Коэффициент заболеваемости вырос в 40,5 раза.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане за 22 года заболеваемость гриппом снизилась в 68 раз.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Разрешат ли в России онлайн-торговлю алкоголем и к чему это может привести
Военная спецоперация на Украине 7 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
медициназдоровье