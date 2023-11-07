09:21 (мск), источник: Живем в Нижнем
Нижегородцы назвали 8 самых уродливых зданий города
Среди них — ТЦ «Шоколад» и Дом народного единства.
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Жители Нижнего Новгорода назвали восемь самых уродливых зданий в городе. Об этом пишет NN.ru.
В частности, в список попал торговый центр «Шоколад». Горожане признались, что им больно смотреть на этот объект. По их словам, здание слишком выделяется на фоне окружения, при этом и найти вход в ТЦ — большая проблема. Кроме того, они раскритиковали пандусы и лестницы, построенные вперемешку.
В перечне оказался и Дом народного единства. Нижегородцы считают этот объект некрасивым из-за зелено-белого цвета. Среди архитектурных недостатков постройки жители областного центра назвали арки, необычные формы и вентфасад.
В топ самых уродливых зданий вошел и стадион «Нижний Новгород» на Стрелке. По мнению горожан, он сильно изменил вид города и затмил Александро-Невский собор.
Кроме того, не устраивает жителей Дом Советов, где сейчас расположена городская администрация, и офисный центр «Синий куб». Они считают, что первое здание затмило кремль, а второе — продолжает «выжигать» глаза нижегородцев.
Вопросы у жителей вызывают «дома с крылышками» на Гордеевке, «Лобачевский Plaza», а также торговый центр «Небо».
Ранее мы писали, что реставрацию двух ОКН проведут в Нижнем Новгороде до конца 2023 года.