Главное
Главные новости к вечеру 7 ноября
08:27 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Судно под флагом Монголии вынужденно пережидает шторм у берегов Приморья

Ранее местные жители волновались, что сухогруз сел на мель в бухте Находки.

Источник: Соцсети

Международное судно Tessa вынужденно пережидает шторм у берегов Приморья. В транспортной прокуратуре опровергли информацию о том, что оно село на мель, сообщает ИА PrimaMedia.

Очевидцы выложили в соцсети видео, опасаясь, что после сильного шторма на пляж «Волна» выбросило судно под монгольским флагом. Такое происходит уже не впервые: несколько лет назад в этом же районе на мель села корейская шхуна.

Как пояснили в Дальневосточной транспортной прокуратуре, судно вынужденно пережидает шторм в бухте Находки. Угрозы экипажу нет.

Ранее в соцсетях появилось видео с судном, где автор утверждал, что сухогруз Tessa сел на мель, что оказалось неверным.

«Судно стоит на двух якорях», — прокомментировали в надзорном ведомстве.

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта