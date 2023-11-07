08:27 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Судно под флагом Монголии вынужденно пережидает шторм у берегов Приморья
Ранее местные жители волновались, что сухогруз сел на мель в бухте Находки.
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Международное судно Tessa вынужденно пережидает шторм у берегов Приморья. В транспортной прокуратуре опровергли информацию о том, что оно село на мель, сообщает ИА PrimaMedia.
Очевидцы выложили в соцсети видео, опасаясь, что после сильного шторма на пляж «Волна» выбросило судно под монгольским флагом. Такое происходит уже не впервые: несколько лет назад в этом же районе на мель села корейская шхуна.
Как пояснили в Дальневосточной транспортной прокуратуре, судно вынужденно пережидает шторм в бухте Находки. Угрозы экипажу нет.
Ранее в соцсетях появилось видео с судном, где автор утверждал, что сухогруз Tessa сел на мель, что оказалось неверным.
«Судно стоит на двух якорях», — прокомментировали в надзорном ведомстве.