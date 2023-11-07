Главное
Главные новости к вечеру 7 ноября
08:51 (мск), источник: МК.RU Красноярск

В Красноярском крае главврача больницы оштрафовали за поездки на служебных авто

Об этом рассказали в краевой прокуратуре.

Источник: AP 2023

Об этом рассказали в краевой прокуратуре.

По данным ведомства, главный врач Краснотуранской больницы незаконно ездил на служебных машинах. Так, в течение 2021 года мужчина практически каждые выходные ездил из Краснотуранска в Дивногорск на машинах, которые были предназначены для больницы. Поэтому дальние поездки главврача оплачивались из бюджета.

В итоге главврач совершил 44 поездки, потратив 3,5 тонн бензина. Ущерб оценили в 160 тысяч рублей. Мужчина признал вину на суде и возместил ущерб.

С учетом смягчающих обстоятельств суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. руб.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Крысы и трещины: ветеран боевых действий из Красноярска рассказал об усл...
Знакомьтесь, Прокопич: Как участковый из Красноярского края стал народны...
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
штрафыПрокуратура