08:51 (мск), источник: МК.RU Красноярск
В Красноярском крае главврача больницы оштрафовали за поездки на служебных авто
Об этом рассказали в краевой прокуратуре.
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Об этом рассказали в краевой прокуратуре.
По данным ведомства, главный врач Краснотуранской больницы незаконно ездил на служебных машинах. Так, в течение 2021 года мужчина практически каждые выходные ездил из Краснотуранска в Дивногорск на машинах, которые были предназначены для больницы. Поэтому дальние поездки главврача оплачивались из бюджета.
В итоге главврач совершил 44 поездки, потратив 3,5 тонн бензина. Ущерб оценили в 160 тысяч рублей. Мужчина признал вину на суде и возместил ущерб.
С учетом смягчающих обстоятельств суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. руб.