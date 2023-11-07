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08:30 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Междуреченец назвал дочку в честь «Бабушки», которая кормит бойцов СВО

69-летняя пенсионерка, которая принимает у себя 30 солдат спецоперации, получила позывной «Бабушка».

69-летняя пенсионерка из Юрги Вера Шарифуллина рассказала kuzbass.aif.ru, что боец СВО из Междуреченска назвал дочку в её честь. «Бабушка» (такой позывной ей дали военнослужащие) устроила гостевой дом для 30 солдат спецоперации и их семей, когда те бывают проездом в военном городке.

«Как я могу сказать, что не надо называть ребёнка в мою честь? Он (боец — Ред.) меня уважает, любит, называет мамой, и его родная мама на это не обижается», — говорит пенсионерка. Её «мальчишка» пока на фронте, дочку вживую не видел.

Вера Васильевна больше года назад обрела новый смысл жизни после смерти мужа и внучки и нашла «сыночков» — военнослужащих спецоперации. Сын попросил разместить у себя семью мобилизованного друга, так и пошло. В итоге Шарифуллина выделила для ночёвки солдат, которых становилось всё больше, зал, а сама перешла на кухню. Каждый раз, когда они бывают проездом, она кормит мужчин солянкой, блинами, пирогами, топит баню и провожает в зону боевых действий со слезами на глазах.

«Как-то так втянулась в это», — объясняет пенсионерка. К себе на съёмки в шоу её пригласил Андрей Малахов.

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