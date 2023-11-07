09:35 (мск), источник: АиФ Омск
Когда в Омске можно будет увидеть северное сияние?
В ночь с 5 на 6 ноября свечение уже можно было заметить, но этой ночью оно может повториться снова.
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В разных частях нашей страны в ночи с 5 на 6 можно было наблюдать красивые северные сияния. В том числе и в нетипичных для них регионах: на Урале, в Татарстане, в Ростове, в Калининграде
Мощная магнитная буря
Северные сияния неожиданно появились в разных уголках страны. Учёные-астрономы из РАН поспешили объяснить подобную аномалию: оказалось, что до этого они неправильно рассчитали мощность магнитных бурь. Бури были спровоцированы солнечной активностью, и ожидалось, что выброс будет рядовой — изначально ему дали самый низкий класс. Правда, выводы пришлось пересмотреть, когда небо в разных частях России засияло. Пик активности бурь пришёлся на ночь с 5 на 6 ноября. Но это не единственное возможное появление полярного сияния, по крайней мере, в Омской области.
Астроном, директор Омского планетария Владимир Крупко поделился своими наблюдениями за небом и космической погодой: «Есть возможность появления полярных сияний завтра или еще лучше послезавтра, придет скоростной ветер. По графику увеличение скорости Солнечного ветра до 700 км/с, это может спровоцировать магнитные возмущения и полярки». Северные сияния смогут окрасить небо и этой ночью — с 7 на 8 ноября. Это может произойти из-за того, что Земля входит в скоростной поток и её магнитное поле снова будет затронуто космическими заряженными частицами.