Дата 7 ноября по-прежнему важна — историк

От Великой Октябрьской до цветных
«С момента появления на исторической карте Россия стала восприниматься Западом как проблема, которую на протяжении всего времени пытались решить двумя путями: внешняя интервенция и попытки разрушить страну изнутри. А причина проста — ресурсы. Россия лакомый кусок. Запад всегда с настороженностью относился к географическим масштабам России, к ее пространственному величию. Кроме того, Россия — уникальная цивилизация, она выступает альтернативой глобальному проекту, который предполагает подмену подлинных духовных ценностей идеями потребления», — объяснил Ишин в эфире радио «Спутник в Крыму».
Именно фобии коллективного Запада, по мнению историка, привели к непосредственному участию западных политических центров в событиях 17 года. Одни страны — Великобритания, Франция, США — добивались ослабления и фрагментации России, другие, в частности Германия, финансировали революционные партии с целью достижения сепаратного мира в условиях продолжавшейся Первой мировой войны.
«Глубоко примечательно, что после отречения Николая II 15 марта 1917 года британский премьер-министр Ллойд Джорж заявил, что одна из целей войны достигнута. Тут очень важный урок в том, что аналогичный механизм был задействован и в цветных революциях на постсоветском пространстве, во время украинского государственного переворота 2014 года, в результате которого к власти пришли антироссийский силы, которые развязали войну», — провел параллель историк.
Сломав изнутри Российскую империю, отбросив ее экономику обратно к состоянию XVIII века, коллективный запад рассчитывал фрагментировать страну, погрузившуюся в хаос разрушения. Однако вместо этого на территории бывшей империи родилось новое молодое государство — СССР — явление очень нежелательное для Запада, продолжил Ишин.
«За короткое время Россия вновь становится мощнейшим индустриальным государством. В советской России появляется высокий социальный стандарт: самый дешевый хлеб, бесплатные медицина, образования, жилье. Несомненно, распад (СССР — ред.) стал величайшей геополитической катастрофой. А произошел он в результате кризиса ценностей, когда начали проникать идеи перекраивания страны под западные лекала», — напомнил историк.
Страна снова была разрушена изнутри, и этот распад снова был профинансирован Западом, заметил он.
«Когда ослабевает государство, поднимает голову местный национализм, который откровенно эксплуатирует проблемы, в принципе решаемые. А за национализмом очень часто стоят те самые западные силы, которые заинтересованы в ослаблении единого могучего государства. Сегодня мы видим то же самое, на Украине и много где еще на постсоветском пространстве. Поджигать границы России выгодно Западу. И, учитывая сложнейшие процессы постсоветского мира, нам необходимо предлагать свой цивилизационный проект, в качестве альтернативы западному проекту глобального потребления», — ученый.
По его мнению, результатом осмысления всех этих уроков истории должна стать консолидация многонационального народа России вокруг единого понятия — Родина. Четко понимая процессы, которые стоят за всеми историческими потрясениями в России, граждане страны не должны вычеркивать страницы собственной истории, какой бы она не была, подчеркивает Ишин. Единственно верный путь, считает он, — извлекать уроки и находить объединяющие вещи, чтобы не допустить нового разрушения.
«Любые праздники должны объединять общество. 7 ноября — это еще и дата военного парада в честь 24-й годовщины Октябрьской революции, проходившего на Красной площади в Москве в 1941 году. Тогда наши бойцы шли мимо мавзолея Ленина прямо на фронт, и умирали за наше Отечество, и победили в Великой Отечественной войне. Вот вам и дата, которая объединяет, и которую обязательно надо праздновать», — убежден историк.