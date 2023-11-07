Упитанный медведь полакомился яблоками в Лужском районе — видео

Как правило, медведи заходят в города и поселки однократно. Их привлекают яблоневые сады, пасеки с пчелами и несанкционированные свалки с пищевыми отходами. Находясь на безопасном расстоянии, отпугнуть его можно громким голосом, ярким светом фонаря или громким хлопком, например, петардой.
Если же медведь появляется в населенном пункте постоянно, нужно незамедлительно обратиться в Комитет по охране животного мира Ленинградской области. Специалисты предпримут меры, чтобы обеспечить безопасность людей.
По словам эксперта, при встрече с медведем нельзя от него убегать. Это может побудить хищника к нападению. Медведи плохо видят, поэтому при встрече с незнакомцем встают на задние лапы и вдыхают воздух. Осознав, что перед ним человек, чаще всего опускаются на землю и уходят.
Если медведь начинает приближаться, например, по касательной, то следует осторожно пятиться назад. Если животное не отстает, нужно визуально увеличить себя в размерах. Например, поднять над головой палку, корзину или куртку. Как правило, медведи не рискуют нападать на что-то, резко изменившее размер.