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08:37 (мск), источник: ivbg.ru

Упитанный медведь полакомился яблоками в Лужском районе — видео

Медведи в области продолжают накапливать жирок на зиму. Как рассказал биолог и автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков, хозяин леса, попавший в объектив камеры, отлично подготовился к зимней спячке.

Источник: Каждой твари по паре / Павел Глазков

Как правило, медведи заходят в города и поселки однократно. Их привлекают яблоневые сады, пасеки с пчелами и несанкционированные свалки с пищевыми отходами. Находясь на безопасном расстоянии, отпугнуть его можно громким голосом, ярким светом фонаря или громким хлопком, например, петардой.

Если же медведь появляется в населенном пункте постоянно, нужно незамедлительно обратиться в Комитет по охране животного мира Ленинградской области. Специалисты предпримут меры, чтобы обеспечить безопасность людей.

По словам эксперта, при встрече с медведем нельзя от него убегать. Это может побудить хищника к нападению. Медведи плохо видят, поэтому при встрече с незнакомцем встают на задние лапы и вдыхают воздух. Осознав, что перед ним человек, чаще всего опускаются на землю и уходят.

Если медведь начинает приближаться, например, по касательной, то следует осторожно пятиться назад. Если животное не отстает, нужно визуально увеличить себя в размерах. Например, поднять над головой палку, корзину или куртку. Как правило, медведи не рискуют нападать на что-то, резко изменившее размер.

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