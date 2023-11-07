В Уфе появились камеры, которые фиксируют пристегнутые ремни и выезд за стоп-линию

— Мы хотим таким кнутом научить водителя ездить в рамках действующих правил дорожного движения, потому что сегодня это важно, — сообщил г-н Крюков. — Мы боремся за жизнь наших жителей.
В этом году камеры установили почти на 60 перекрестках в Стерлитамаке и Уфе. Они следят за соблюдением правил проезда перекрестков водителями, в том числе — остановку за стоп-линией, проезд на разрешающий сигнал светофора, выезд на встречку и даже — пристегнуты ли ремни безопасности, и пропускают ли водители пешеходов.
— И недавно мы обратили внимание — водители действительно стали реже нарушать правила проезда перекрестков и не пересекают стоп-линии, значит, штрафы работают, заставляют водителей соблюдать ПДД, — констатирует Илья Русланович.
Сегодня по республике установлены 1810 комплексов видеофиксации, а, по словам и. о. руководителя «Центра организации дорожного движения», в этом году еще 140 комплексов перенесли на другие участки, чтобы водители не привыкали к камерам в определенных местах.
— Этим летом мы запустили пилотный проект: два мобильных комплекса курсируют по дороге Уфа — аэропорт и фиксируют нарушения скоростного режима в движении, — поведал он. — Сейчас мы закупаем эти комплексы, и они будут работать на постоянной основе.
Также на дороге Уфа — аэропорт установили две метеостанции, где на экранах жители Башкирии могут увидеть показатели сцепления с дорогой и рекомендуемую скорость.
— Сегодня, я подчеркну, это имеет рекомендательный характер. Ни в коем случае штрафовать за превышение не будем, — подчеркивает г-н Крюков.
Участки дорог, где устанавливают комплексы фотовидеофиксации, выбирают совместно с сотрудниками ГИБДД. Это наиболее опасные места, где высокая концентрация аварий: например, участки, которые позволяют развить высокую скорость.
— Мы занимаемся трассами Уфа — Янаул, Уфа — Белорецк, где аварийность была очень высокая, — пояснил Илья Русланович. — Опасность заключается, во-первых, в сложных климатических условиях — например, в белорецком направлении дороги нередко вообще закрывают в зимний период. Но поставили камеры на дороге Уфа — Янаул — и аварий в разы стало меньше.
В этом году в Башкирии освещенными стали 147 километров дорог межмуниципального и регионального значения. Это позволило улучшить ситуацию на особо опасных участках, в том числе в Белорецком и Янаульском направлениях.
— На Белорецкой дороге мы очень хорошо подсветили «тещин язык» так называемыми столбиками, светодиодными поворотными огнями, — продолжает и. о. руководителя регионального центра организации дорожного движения. — «Тещин язык» — это особо опасный поворот. Кроме этого, до конца года мы осветим около восьми километров дорог и около 20 особо опасных поворотов.
Устанавливаются шериф-балки — сине-красные мигалки на столбах, которые привлекают внимание водителя и заставляют его притормозить, это дисциплинирует. Руководитель центра отмечает, что главное для государства здесь — не собираемость штрафов. Государству выгодно, чтобы водители были дисциплинированными.
Причем, сегодня на наиболее опасных трассах камеры устанавливаются на расстоянии 10 км друг от друга. Кроме стационарных используются передвижные комплексы фиксации — треноги.
— Тут нужно выбирать: либо мы позволяем гонять и фиксируем смертельные случаи, либо просто учим соблюдать правила, стараясь предотвращать аварии и уменьшать число несчастных семей, — констатирует г-н Крюеов. — Потому что все погибшие в авариях ехали к своим семьям и детям.
И с начала года в Башкирии число погибших в дорожных авариях снизилось почти на девять процентов. По мнению Ильи Крюкова, это произошло потому, что власти стараются сохранить жизни граждан.
— Есть вещи, которые мы действительно можем предотвратить, — уверен он. — Но камеры видеофиксации, как и патрули автоинспекторов, дисциплинируют водителей. У нас задача не наказать, а дать возможность снизить скорость. Это же на подсознании происходит. Если человек видит знак камеры или заведомо знает, что на этом участке дороги идет фото- и видеофиксация, он автоматически сбрасывает скорость. Мы этого и добиваемся. У нас вызов — снизить число смертей в автоавариях.