11:23 (мск), источник: Сиб.фм
Жители Новосибирска записали видеообращение к Путину из-за утильсбора на автомобили
Новосибирские автовладельцы продолжают добиваться внимания властей к проблеме резко выросшего утилизационного сбора.
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Как сообщает ВFM-Новосибирск, 6 ноября местные жители записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, где они высказались о больших суммах, которые сейчас должны заплатить автовладельцы, чтобы иметь возможность пользоваться своими машинами. Обращаясь к главе государства жители подчеркивают, что покупали машины для личного пользования и не являются представителями юрлиц или посредниками.
Ранее чиновники объясняли, что взимание утильсбора теперь контролирует таможенная служба.
Сейчас, по неподтвержденным данным, на федеральном уровне планируется обсуждение данного вопроса.