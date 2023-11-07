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11:23 (мск), источник: Сиб.фм

Жители Новосибирска записали видеообращение к Путину из-за утильсбора на автомобили

Новосибирские автовладельцы продолжают добиваться внимания властей к проблеме резко выросшего утилизационного сбора.

Как сообщает ВFM-Новосибирск, 6 ноября местные жители записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, где они высказались о больших суммах, которые сейчас должны заплатить автовладельцы, чтобы иметь возможность пользоваться своими машинами. Обращаясь к главе государства жители подчеркивают, что покупали машины для личного пользования и не являются представителями юрлиц или посредниками.

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Ранее чиновники объясняли, что взимание утильсбора теперь контролирует таможенная служба.

Сейчас, по неподтвержденным данным, на федеральном уровне планируется обсуждение данного вопроса.

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