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09:50 (мск), источник: dostup1.ru

В новогодние праздники челябинцы будут отдыхать 10 дней подряд

Челябинцы будут отдыхать 10 дней подряд в предстоящие новогодние праздники, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Unsplash.com

Согласно ТК РФ, при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день, за исключением выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января. Выходные дни (6 и 7 января), совпадающие с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января, не переносятся автоматически на следующий после праздничного рабочий день.

Постановлением правительства РФ предусмотрен перенос выходных дней с субботы 6 января на пятницу 10 мая и с воскресенья 7 января на вторник 31 декабря. Таким образом, продолжительность «новогоднего отдыха» составит 10 дней — с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года.

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