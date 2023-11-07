09:18 (мск), источник: Нижегородская правда
Лучшие рестораны и бары выбрали в Нижнем Новгороде
В топ-10 вошли 5 заведений из столицы Приволжья.
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6 ноября в Нижнем Новгороде состоялась II торжественная церемония вручения наград ресторанной премии WHERETOEAT Center. Лауреатов определили по результатам голосования экспертной комиссии.
В шорт-лист ресторанной премии WHERETOEAT Center 2023 вошли 50 лучших ресторанов Центрального и Приволжского федеральных округов. В топ-10 оказались 5 ресторанов Нижнего Новгорода.
«В Нижнем Новгороде можно есть бесконечно: с утра до ночи. То гастрономическое разнообразие, что создал наш потрясающий ресторанный бизнес не дает ни одному нижегородцу жить без удивлений, — поделился министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев. — Перечислять можно сотни ресторанов, ведь все они заслуживают особого внимания. От высокой кухни до уличного фастфуда — это все наш уникальный гостиничный ресторанный бизнес. Этот бизнес — процесс собирания мозаики. Мало того, что повара должны удивить вкусом блюда, команда должна удивить гостеприимством. Только со всем этим получается ресторанная семья в виде конкретного предприятия. И гость это чувствует. Гостей, как детей, никогда не обманешь. Я горжусь, что с каждым годом у нас открывается все больше и больше предприятий».Первое место премии WHERETOEAT Center 2023 досталось современному рыбному ресторану из Нижнего Новгорода «Кусто». Это заведение славится дикой рыбой и свежими морепродуктами из северных морей и Дальнего Востока. По словам ресторатора и основателя Berezka Group Максима Мирсиянова, победа «Кусто» стала неожиданностью.
«Честно, мне не было важно быть в десятке или пятерке лучших. Я не ожидал этого, но моя команда — другое дело. Она в тысячу раз лучше, чем я, талантливее и амбициознее. Победа не была для нас главной целью. Хорошо, что наши гости каждый день уходят довольные из ресторана. Я невероятно счастлив: у нас так сформировалась команда, что наши сотрудники уже второй год номинируются на номинации “Шеф-повар года” и “Сомелье года”. Для нас “Кусто” — кузница кадров, большая удача», — рассказал ресторатор.
Второе место занял ресторан «Yale», пятое — «Red Wall». Работники ресторана VINEDO поднимались на сцену целых два раза: заведение заняло 7 место, а нижегородец Кирилл Сулима из этого ресторана был признан «Сомелье года». Награда стала для него сюрпризом.
«Я, если честно, немного шокирован. Я не ожидал этой победы, поэтому награда для меня очень волнительна. У меня в голове не было мысли о том, что я могу победить. Но я считаю, что все мои коллеги достойны этой премии не меньше. Все на этой премии по-настоящему достойны награды», — отметил Кирилл Сулима.
На девятой строчке расположился «Парк Культуры». Лучшим официантом назвали работника нижегородского ресторана «Цейлон» Романа Мельникова. Баром года уже во второй раз стал бар «Медные трубы».
«Нижний Новгород — один из наших самых любимых регионов. Его создают люди. Мы вам искренне завидуем, что вы здесь такие замечательные, а главное — вкусные!» — поделилась продюсер национальной всероссийской премии WHERETOEAT Ирина Тиусонина.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что подведены итоги XXX фестиваля «Новые имена» в Нижнем Новгороде.