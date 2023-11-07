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09:11 (мск), источник: Комсомольская правда

Стала известна причина красного сияния в небе над Воронежской областью

Астрономы рассказали, почему цвет был именно такой.

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Жители Воронежской области в воскресенье, 5 ноября, наблюдали таинственный алый цвет неба. Некоторых земляков в связи с этим даже посетили апокалиптические мысли. Однако ученые объяснили, что наши широты посетил редкий гость — северное сияние. А вызван он был сильной магнитной бурей.

А в сообществе любителей астрономии «AstroAlert» пояснили, почему цвет сияния был именно алым:

— Преобладание красного цвета на снимках с юга России, — результат того, что на разных высотах сияние разного цвета. Самая верхушка — это красный цвет, а ниже расположен фиолетовый и зеленый цвет. Поэтому севернее — видно все цвета, а южнее только красный цвет сияния.

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