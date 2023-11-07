09:03 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Что за смертельное ДТП с автобусом произошло в Кемерове?
В Кемерове возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса.
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В Кемерове возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 6 ноября в 06:15 на улице Волгоградской в Кемерове. Позже одна из пассажиров скончалась.
Предварительно установлено, что грузовой автомобиль ФАВ при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество автобусу ПАЗ, который двигался по улице Волгоградской, и столкнулся с ним, ПАЗ опрокинулся.
В автобусе находились девять работников местного предприятия. В результате аварии 53-летняя пассажирка ПАЗа скончалась в медицинском учреждении. С травмами различной степени тяжести в больницу доставлены пять пассажиров. Водители обоих транспортных средств травм в ДТП не получили.
Следователи возбуждено уголовное дело по признакам «Нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В соответствии с санкциями статьи максимальное наказание составляет 5 лет лишения свободы.
Источник: Госавтоинспекция Кузбасса.