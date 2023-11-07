09:10 (мск), источник: Комсомольская правда
С 7 ноября на воронежском участке трассы «Дон» снизили разрешенную скорость
Водителям напомнили о необходимости соблюдать новые правила.
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Воронежским водителям напомнили о том, что со вторника, 7 ноября, на трассе «Дон» в Воронежской области вводят зимний скоростной режим. Ранее об этом предупреждали 1 ноября.
Разогнаться до 110 км/час можно на участке обхода сел Новая Усмань и Рогачевка на дороге М-4 (517 км — 544 км). Впрочем, понятное дело, скорость сильно зависит от погодных условий. В связи с их ухудшением и ввели зимний режим движения. В «Автодоре» полагают, что он позволит улучшить безопасность трафика.