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09:10 (мск), источник: Комсомольская правда

С 7 ноября на воронежском участке трассы «Дон» снизили разрешенную скорость

Водителям напомнили о необходимости соблюдать новые правила.

Источник: Комсомольская правда

Воронежским водителям напомнили о том, что со вторника, 7 ноября, на трассе «Дон» в Воронежской области вводят зимний скоростной режим. Ранее об этом предупреждали 1 ноября.

С 7 ноября для легковых машин разрешенная скорость снизится со 130 до 110 км/час, а для грузовиков до 3,5 тонн — со 110 до 90 км/час.

Разогнаться до 110 км/час можно на участке обхода сел Новая Усмань и Рогачевка на дороге М-4 (517 км — 544 км). Впрочем, понятное дело, скорость сильно зависит от погодных условий. В связи с их ухудшением и ввели зимний режим движения. В «Автодоре» полагают, что он позволит улучшить безопасность трафика.

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