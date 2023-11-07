10:16 (мск), источник: МК.RU Крым
Синоптики не обещают суровой зимы в Крыму
Зима 2023−2024 в Крыму не будет суровой.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В январе температура воздуха в Крыму будет на два градуса выше нормы. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, на полуострове ожидается мягкая зима, не соответствующая стандартам «русской зимы».
Но при этом уже в конца ноября в Крыму будет прохладно по местным меркам, но снега не ожидается.