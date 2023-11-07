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Главные новости к вечеру 7 ноября
10:16 (мск), источник: МК.RU Крым

Синоптики не обещают суровой зимы в Крыму

Зима 2023−2024 в Крыму не будет суровой.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +19° 5 м/с 46% 756 мм рт. ст. +21°

В январе температура воздуха в Крыму будет на два градуса выше нормы. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, на полуострове ожидается мягкая зима, не соответствующая стандартам «русской зимы».

Но при этом уже в конца ноября в Крыму будет прохладно по местным меркам, но снега не ожидается.

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