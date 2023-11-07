11:52 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Суд оставил без изменений приговор осужденной за взятку экс-главе Куйтуна Альбине Хомич
Ранее бывшей чиновнице назначили 8 лет лишения свободы со штрафом в 1,8 млн рублей.
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Иркутский областной суд оставил без изменений приговор в отношении экс-главы администрации Куйтунского городского поселения Альбины Хомич. Ранее бывшую чиновницу признали виновной в получении взятки и в превышении полномочий. Ей назначили 8 лет лишения свободы со штрафом в 1,8 млн рублей, а также 6 лет запретили занимать должности в органах местного самоуправления. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу суда.
Между тем осужденной было отсрочено реальное отбывание наказания до достижения её ребёнком 14-летнего возраста (до 17 декабря 2034 года).
Дело рассматривалось в апелляционном порядке. Чиновница не согласилась с ранее назначенным наказанием и подала жалобу в суд. Также апелляцию направила прокуратура. Однако Иркутский областной суд оставил апелляционное представление без удовлетворения. Приговор Свердловского районного суда оставлен без изменения.
Напомним, в 2018 году фигурантка дела, будучи в должности глава поселения, получила взятку в крупном размере от застройщика и необоснованно выдала разрешительную документацию при строительстве домов для детей-сирот по улице Киевской в рамках госпрограммы. В результате приняли работы и ввели в эксплуатацию дома с отсутствующей благоустроенной придомовой территорией, иными строительными нарушениями и недочетами, что повлекло нарушение конституционных и жилищных права граждан.
После приговора суда следователи арестовали однокомнатную квартиру бывшей главы Куйтуна Альбины Хомич по делу о взятке и превышении должностных полномочий.