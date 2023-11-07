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09:39 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Кратковременные дожди и до +13°С ожидаются в Беларуси во вторник

В Беларуси установилась достаточно сырая, но теплая для ноября погода — температура остается выше климатической нормы.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +19° 5 м/с 46% 756 мм рт. ст. +21°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 7 ноя — Sputnik. Во вторник опасных и неблагоприятных метеорологических явлений на территории Беларуси не ожидается, об этом сообщили в Белгидромете.

По данным синоптиков, будет облачная с прояснениями погода, на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха может колебаться от +8°С до +13°С.

Прогноз погоды по регионам

Во вторник в Минске, Могилеве, Витебске и Гродно столбик термометра поднимется до +9..+11°С. Ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой кратковременный дождь (вероятность осадков колеблется от 60% до 80%). Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

На градус теплее в Гомеле — от +10°С до +12°С. Также будет облачно с прояснениями, однако вероятность осадков составит всего 5−10%. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

В Бресте синоптики обещают +11..+13°С, облачность с прояснениями без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

В целом на текущей неделе из-за влияния циклонов ожидается неустойчивая погода с порывистым ветром. Возвращение температурного режима в привычную для данного времени года норму специалисты пока не прогнозируют — ожидается, что он будет на 2−4°С выше положенного.

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