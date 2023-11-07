09:39 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Кратковременные дожди и до +13°С ожидаются в Беларуси во вторник
В Беларуси установилась достаточно сырая, но теплая для ноября погода — температура остается выше климатической нормы.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
МИНСК, 7 ноя — Sputnik. Во вторник опасных и неблагоприятных метеорологических явлений на территории Беларуси не ожидается, об этом сообщили в Белгидромете.
По данным синоптиков, будет облачная с прояснениями погода, на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Температура воздуха может колебаться от +8°С до +13°С.
Прогноз погоды по регионам
Во вторник в Минске, Могилеве, Витебске и Гродно столбик термометра поднимется до +9..+11°С. Ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой кратковременный дождь (вероятность осадков колеблется от 60% до 80%). Ветер юго-западный, 5−10 м/с.
На градус теплее в Гомеле — от +10°С до +12°С. Также будет облачно с прояснениями, однако вероятность осадков составит всего 5−10%. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.
В Бресте синоптики обещают +11..+13°С, облачность с прояснениями без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.
В целом на текущей неделе из-за влияния циклонов ожидается неустойчивая погода с порывистым ветром. Возвращение температурного режима в привычную для данного времени года норму специалисты пока не прогнозируют — ожидается, что он будет на 2−4°С выше положенного.