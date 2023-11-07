10:02 (мск), источник: АиФ Пермь
Сколько дней будем отдыхать в новогодние праздники?
Как будут оплачиваться праздничные дни?
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Сколько выходных?
В этом году отдыхать пермяки смогут 10 дней подряд.
Как рассказала эксперт по трудовому праву и юрист платформы hh.ru, по Трудовому кодексу России нерабочими праздничными днями считаются 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января.
«Согласно ч. 2 ст. 112 ТК РФ при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день, за исключением выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января. Выходные дни (6 и 7 января), совпадающие с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января, не переносятся автоматически на следующий после праздничного рабочий день», — рассказывает Татьяна Нечаева.
Правительство России выпустило постановление «О переносе выходных дней в 2024 году», по которому с субботы, 6 января, выходной переносится на пятницу, 10 мая. Кроме того, с праздничного дня 7 января, который выпадает на воскресенье, выходной переносится на вторник, 31 декабря 2024 года.
Таким образом, в этом году пермяки смогут отдыхать непрерывно 10 дней — с субботы, 30 декабря 2023 года, по понедельник, 8 января 2024 года.
Как оплачивают праздничные выходные?
Если в праздничные выходные вам предстоит выходить на работу, то по правилам работодатель должен спросить вашего согласия. Исключение — выход на работу для предотвращения, например, катастрофы.
В выходные или праздничные дни работу оплачивают не менее чем в двойном размере, либо в одинарном размере, при предоставлении дополнительного выходного дня (об этом говорится в ст. 153 ТК России). В этом случае вы сами можете решать, что для вас выгоднее: деньги и лишний день отдыха. Но это правило действует только для сотрудников, которые работают по производственному календарю с выходными в субботу и воскресенье.
При работе по сменному графику действуют другие правила. Так как их выходные и рабочие дни не совпадают с общепринятыми.
«Для таких работников работа в субботу и воскресенье дополнительно не оплачивается, если по графику этого сотрудника они считаются рабочими. Но смены в нерабочие праздничные дни должны быть оплачены в двойном размере», — поясняет юрист.
Кстати, соцопрос показал, что 74% жителей Пермского края выступают за то, чтобы сделать 31 декабря официальным нерабочим днём. А вот каждый пятый житель Прикамья считает, что выходных дней слишком мало. Им хочется отдыхать ещё дольше.