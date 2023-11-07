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09:57 (мск), источник: МК.RU Челябинск

Челябинец выиграл миллион в лотерею

Билет счастливчик приобрёл в одном из почтовых отделений.

Об этом сообщает пресс-служба УФПС Челябинской области.

Как выяснилось, выигрышным для жителя Челябинской области стал тираж № 56, проводившийся 22 октября. Известно, что мужчина купил билет в почтовом отделении в Челябинске на улице Комарова, причём потратил на него всего 100 рублей. Выигрыш составил миллион рублей.

Как напомнили в региональном управлении Почты России, это уже второй случай крупного выигрыша за октябрь. Ранее обладателем приза в два миллиона рублей стал житель Миасса. Всего же в 2023 году зафиксировано пять случаев крупных выигрышей у участников из Челябинской области.

Ранее «МК-Челябинск» рассказывал о том, что южноуралец стал победителем государственной лотереи и получил почти 32 миллиона рублей.

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