09:57 (мск), источник: МК.RU Челябинск
Челябинец выиграл миллион в лотерею
Билет счастливчик приобрёл в одном из почтовых отделений.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Об этом сообщает пресс-служба УФПС Челябинской области.
Как выяснилось, выигрышным для жителя Челябинской области стал тираж № 56, проводившийся 22 октября. Известно, что мужчина купил билет в почтовом отделении в Челябинске на улице Комарова, причём потратил на него всего 100 рублей. Выигрыш составил миллион рублей.
Как напомнили в региональном управлении Почты России, это уже второй случай крупного выигрыша за октябрь. Ранее обладателем приза в два миллиона рублей стал житель Миасса. Всего же в 2023 году зафиксировано пять случаев крупных выигрышей у участников из Челябинской области.
Ранее «МК-Челябинск» рассказывал о том, что южноуралец стал победителем государственной лотереи и получил почти 32 миллиона рублей.