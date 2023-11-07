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09:56 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии появится автобусный маршрут, который соединит Уфу и Сибай

После прокурорского вмешательства установлено новое автобусное сообщение между Уфой и Сибаем.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

ГКУ РБ «Центр организации перевозок» долгое время не принимал меры по оптимизации пассажирского сообщения между городами Уфа и Сибай. Пассажиры использовали маршрут № 790 «Уфа — Сибай через село Зилаир». Общее время в пути занимало 11 часов с многочисленными остановками в пути следования. В адрес руководителя учреждения внесено представлено.

После вмешательства прокуратуры был утвержден новый межмуниципальный маршрут № 176 «Уфа-Сибай», продолжительностью 6,5 часов.

В настоящее время проводится конкурсная процедура по определению организации перевозчика.

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