11:02 (мск), источник: Комсомольская правда
Симба с Муфасой: сцену из «Короля Льва» эпично повторили тигры в Приморье
Тигры в нацпарке «Земля леопарда» повторили сцену из мультфильма «Король Лев».
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Сотрудники приморского парка «Земля леопарда» опубликовали новые фото своих подопечных, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Кадры отобрали специалисты отдела науки национального парка. На всей территории парка установлены фотоловушки, перед объективом одной из них тигрята устроили незатейливую игру. Вероятно, происходящее многим напомнит знаменитую сцену передачи престола из мультфильма «Король Лев».
«Игривое поведение у тигрят в таком возрасте естественно. После 8 недель они следуют за матерью и покидают логово — познают мир и учатся охотиться. К самостоятельной жизни они будут готовы уже в 18 месяцев, но остаются с матерью 2−3 года», — сообщили в пресс-службе ФГБУ «Земля леопарда».
Кстати, аллегории с массовой культурой часто подмечают специалисты нацпарка. В 2019 году мы публиковали фото со «Скалы предков», которую нашел леопард Тайфун.