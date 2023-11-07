10:53 (мск), источник: Комсомольская правда
В Красноярск могут вернуться магазины Adidas
Рассказываем, когда магазины Adidas снова откроются в Красноярске-2023.
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Магазины Adidas снова могут заработать в Красноярске. Правда, под другим названием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на союз торговых центров. Рассказываем, когда магазины Adidas снова откроются в Красноярске 2023.
Когда магазины Adidas снова откроются в Красноярске
Точной даты пока нет. Скорее всего, это произойдет не раньше весны следующего года. По данным союза торговых центров, права на субаренду выкупил бизнесмен Яков Панченко. Он владеет известным в России интернет-магазином одежды и обуви.
Перезапуск Adidas произойдет под другим названием. Сначала магазины откроются в Москве. Всего их будет до сотни по всей России.
Напомним, немецкий бренд спортивной одежды ушел из России в марте 2022 года. Магазины закрылись по всей стране. Закрылись и интернет-продажи. Слухи, что Adidas может вернуться на российский рынок появляются регулярно.
Называлась даже конкретная дата — 1 ноября 2023 года. Якобы немецкая компания договорилась с фирмой из Ливана об открытии магазинов в России под другим названием, но этого так и не произошло.
Напомним, в Красноярске было 6 магазинов Adidas.