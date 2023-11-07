Астроном рассказала о причине возникновения северного сияния в небе над Башкирией

«В воскресенье около полуночи в небе над Башкортостаном многие увидели настоящее космическое шоу. Оно длилось недолго: 15−20 минут, но привело всех в восторг. Редкое для наших мест, к тому же ещё такое яркое, красочное полярное сияние случилось в результате сильной магнитной бури, взбудоражившей атмосферу Земли до такой степени, что полярные сияния достигли и наших широт. В этом, конечно, нет ничего необычного. Солнце приближается к максимуму своей активности, что бывает каждые 11−12 лет, и сейчас всё чаще на Солнце происходят мощные вспышки, выбрасывающие в пространство потоки заряженных частиц, атакующих магнитосферу нашей планеты и вызывающих магнитные бури. Так что это небесное шоу ещё не последнее. Следите за магнитными бурями и чаще смотрите на небо и может вам повезёт полюбоваться таким красочным явлением, не выезжая за пределы родного города или села», — пояснила астроном Тамара Ивановна.
По словам астронома прогнозировать, когда именно можно наблюдать подобное явление в наших широтах вследствие магнитных бурь практически невозможно.
«На Солнечном диске появляется, скажем, группа пятен, и там может произойти вспышка, но когда и какая — трудно предсказать. Но такое полярное сияние, какое было у нас — редкость», — заключила Тамара Денисова.
Ранее «Башинформ» писал, что необычайную красоту могли наблюдать жители многих районов республики. Снимками в соцсетях делились интернет-пользователи из Уфы, Стерлитамака, Мелеуза, Сибая, Уфимского, Кигинского, Баймакского, Белорецкого, Аургазинского, Кигинского районов и многих других.