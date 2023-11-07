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09:50 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Новокузнецке построят дорогу в Новоильинском районе за 23 млн рублей

На сайте госзакупок опубликован тендер.

Как сообщает МК-Кузбасс, в Новокузнецке планируется строительство новой дороги в Новоильинском районе. Она свяжет пр. Архитекторов с новым микрорайоном № 24 «Берёзовая роща».

Тендер был опубликован на сайте госзакупок. Чиновники ищут подрядчика, который смог бы выполнить проектные и изыскательские работы. Протяжённость дороги составит 1,3 км, количество полос варьируется от двух до четырёх. Начальная цена контракта — 22,937 млн рублей. Положительное заключение госэкспертизы должно быть получено до 1 декабря 2024 года.

Также мы писали, что дома разной этажности, среди которых будут и 16-этажные, возведут в Новокузнецке на незастроенной части ул. Косыгина.

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