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10:57 (мск), источник: Комсомольская правда

«Кадиллак» за алименты: хабаровские приставы забрали дорогой автомобиль у нерадивого отца

Житель Хабаровска остался без дорогой иномарки за долг перед детьми.

Источник: Комсомольская правда

Не все жители Хабаровска, когда становятся родителями, воспитывают своих детей как положено. Некоторые не считают нужным платить им алименты, и тогда в дело вмешиваются приставы. Недавно один житель города расстался с дорогой иномаркой.

Долгое время хабаровчанин не платил сыну: нужно было отдавать по 10 тысяч в месяц. В итоге накопился долг больше 640 тысяч рублей — это примерно пять лет неуплаты. Участие в воспитании ребенка он также не принимал.

— С целью побудить должника к уплате задолженности и восстановить права и законные интересы несовершеннолетнего судебный пристав применил комплекс мер принудительного характера, а именно запретил регистрационные действия в отношении недвижимого имущества, обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на банковских счетах, — рассказали в УФССП России по Хабаровскому краю.

Тогда приставы арестовали Cadillac мужчины, и эта мера помогла. Не желая прощаться с машиной, мужчина быстро выплатил долг.

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