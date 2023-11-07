10:57 (мск), источник: Комсомольская правда
«Кадиллак» за алименты: хабаровские приставы забрали дорогой автомобиль у нерадивого отца
Житель Хабаровска остался без дорогой иномарки за долг перед детьми.
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Не все жители Хабаровска, когда становятся родителями, воспитывают своих детей как положено. Некоторые не считают нужным платить им алименты, и тогда в дело вмешиваются приставы. Недавно один житель города расстался с дорогой иномаркой.
Долгое время хабаровчанин не платил сыну: нужно было отдавать по 10 тысяч в месяц. В итоге накопился долг больше 640 тысяч рублей — это примерно пять лет неуплаты. Участие в воспитании ребенка он также не принимал.
— С целью побудить должника к уплате задолженности и восстановить права и законные интересы несовершеннолетнего судебный пристав применил комплекс мер принудительного характера, а именно запретил регистрационные действия в отношении недвижимого имущества, обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на банковских счетах, — рассказали в УФССП России по Хабаровскому краю.
Тогда приставы арестовали Cadillac мужчины, и эта мера помогла. Не желая прощаться с машиной, мужчина быстро выплатил долг.