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10:32 (мск), источник: Новая Кубань

В администрации Сочи рассказали, как будет выглядеть курорт в Новый год

Монтаж праздничного оформления начнется в середине ноября.

Источник: пресс-службы администрации Сочи

В администрации Сочи рассказали, как украсят улицы города к предстоящим новогодним праздникам. В настоящее время идут подготовительные работы, впереди — монтаж и установка светового декоративного оформления.

Для местных жителей и гостей курорта будет оборудовано несколько тематических праздничных локаций и фотозон на территории всех четырех городских районов. Основными цветами станут белый, золотой и бордовый.

Также будут оформлены въездные ворота в город на автомобильных постах Магри и Псоу, в международном аэропорту и на крупных железнодорожных станциях.

При этом уточняется, что концепция новогоднего оформления выполнена таким образом, что большая часть инсталляций может быть использована при проведении в городе последующих событийных мероприятий.

Полностью город-курорт будет готов к новогодним праздникам к середине декабря.

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