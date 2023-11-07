10:32 (мск), источник: Новая Кубань
В администрации Сочи рассказали, как будет выглядеть курорт в Новый год
Монтаж праздничного оформления начнется в середине ноября.
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В администрации Сочи рассказали, как украсят улицы города к предстоящим новогодним праздникам. В настоящее время идут подготовительные работы, впереди — монтаж и установка светового декоративного оформления.
Для местных жителей и гостей курорта будет оборудовано несколько тематических праздничных локаций и фотозон на территории всех четырех городских районов. Основными цветами станут белый, золотой и бордовый.
Также будут оформлены въездные ворота в город на автомобильных постах Магри и Псоу, в международном аэропорту и на крупных железнодорожных станциях.
При этом уточняется, что концепция новогоднего оформления выполнена таким образом, что большая часть инсталляций может быть использована при проведении в городе последующих событийных мероприятий.
Полностью город-курорт будет готов к новогодним праздникам к середине декабря.