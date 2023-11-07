10:46 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
На Хабаровский край движется ещё один циклон со снегом
Хотя уже в первую неделю ноября выпала месячная норма осадков.
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Снег и метель, которые обрушились на южные и восточные районы края 7 ноября, наделав много бед, нарушив наш привычный образ жизни, в среду, 8 ноября утихнут.
Природа дает нам немного отдохнуть, чтобы дорожные службы расчистили трассы, а дворники освободили от сугробов проходы во дворы. Потому что 9 ноября к нам придет новый циклон, западный, не с такими интенсивными осадками, но он, естественно, добавит снега.
— В пятницу, 10 ноября снег еще сохранится, а в выходные ожидается погода без существенных осадков, — рассказала нашему изданию начальник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева. — После прохождения циклона температурный режим понизится, ночной фон температур составит от −10 до −15 градусов, дневной от −3 до −8 градусов. Такого сильного ветра, как 7 ноября, уже не будет, он стихнет до 7 −12 метров в секунду.
В Хабаровске снег ожидается 9 и в ночь на 10 ноября, в пятницу днем он уже прекратится, ветер восточный с переходом на южный, юго-западный 7−12 метров в секунду, температура воздуха в первой половине недели ночью −9…-11, во второй половине −14…-16 градусов. Днем столбик термометра покажет от −3 до −6 градусов в первой половине предстоящей недели, в выходные до −6…-8 градусов.
— Ноябрь в последние годы был достаточно теплым, а потому нынешние морозы кажутся совсем чем-то необычным, — говорит Галина Брынцева. — Особенно холодным был день 5 ноября, температура оказалась на семь градусов ниже нормы, 6 ноября тоже отмечен низкими температурами. И холодные ночи продолжаются. С такими морозами ледовые явления на реках могут появиться раньше срока. Что касается осадков, то, по прогнозам синоптиков, за ночь 6 ноября и день 7 ноября, выпадет половина месячной нормы осадков. С учетом этого количества только за первую декаду ноябрь уже выполнит месячную норму.