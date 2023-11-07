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10:37 (мск), источник: Krasnoyarskmedia

Жителей Таймыра предупредили о штормовом ветре

Также спасатели не исключают ограничение движения на трассе «Алыкель».

Источник: РИА "Новости"

Спасатели предупредили жителей Красноярского края об ухудшении погоды. Так, в ближайшие сутки на севере региона ожидается сильный ветер — в частности, на Таймыре синоптики прогнозируют метель, а порывы ветра могут достигать 25 м/с. Учитывая неприятные погодные условия, движение на трассе «Алыкель» может быть ограничено.

Северян просят учитывать данную информацию и максимально сократить время пребывания на улице.

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