10:37 (мск), источник: Krasnoyarskmedia
Жителей Таймыра предупредили о штормовом ветре
Также спасатели не исключают ограничение движения на трассе «Алыкель».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Спасатели предупредили жителей Красноярского края об ухудшении погоды. Так, в ближайшие сутки на севере региона ожидается сильный ветер — в частности, на Таймыре синоптики прогнозируют метель, а порывы ветра могут достигать 25 м/с. Учитывая неприятные погодные условия, движение на трассе «Алыкель» может быть ограничено.
Северян просят учитывать данную информацию и максимально сократить время пребывания на улице.