В хабаровском «СКА-Нефтянике» поделились фотографиями своих болельщиков

Как вспоминают болельщики со стажем, когда-то стадион не мог вместить всех желающих поддержать свою команду. А ведь играли на открытом воздухе — и в мороз, и в метель. Потом что-то изменилось, и полторы-две тысячи зрителей на матче стали нормой.
О проблеме с посещаемостью матчей в Хабаровске говорят уже несколько лет, и не только говорят — ищут варианты решения. Похоже, что клуб сейчас на верном пути, болельщиков на матчи приходит все больше, что не может не радовать.
В свою очередь, клуб решил сделать второй подарок тем, кто нашел в себе силы и время посетить арену «Ерофей» — подготовил фотографии своих преданных фанатов на матче-премьере. Ну, а первым подарком, разумеется, стала победа над новосибирским «Сибсельмашем» со счетом 15:0. Это, кстати, самая результативная встреча из всех состоявшихся в этот день.
Смотрим яркие фотографии, ищем себя и вспоминаем победные эмоции матча. И еще — клуб просит рассказать, что понравилось, а что не очень. Может быть, чего-то не хватило. Поделиться можно в социальных сетях «СКА-Нефтяника». Так что пишем и надеемся, что русский хоккей снова будет бить рекорды посещаемости в Хабаровске.