10:21 (мск), источник: Городской репортер
В Ростове ограничат скорость движения на Пойменной
В Ростове на левом берегу ограничат движение на Пойменной.
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Об этом сообщает городской департамент автодорог. С 14 ноября по 15 декабря вблизи «Мегамага» в районе строения № 3 на улице Пойменной ограничат скорость движения. Здесь будут организован въезд и выезд к строящемуся объекту.
Ранее мы сообщали, что в Ростове с 25 ноября нельзя будет парковаться на Крепостном.