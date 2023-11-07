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Главные новости к вечеру 7 ноября
10:21 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове ограничат скорость движения на Пойменной

В Ростове на левом берегу ограничат движение на Пойменной.

Об этом сообщает городской департамент автодорог. С 14 ноября по 15 декабря вблизи «Мегамага» в районе строения № 3 на улице Пойменной ограничат скорость движения. Здесь будут организован въезд и выезд к строящемуся объекту.

Ранее мы сообщали, что в Ростове с 25 ноября нельзя будет парковаться на Крепостном.

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