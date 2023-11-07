10:23 (мск), источник: АиФ Красноярск
В Красноярском крае выбирают мисс уголовно-исполнительной системы
Обладательница титула «Мисс УИС» представит Красноярский край на Всероссийском конкурсе.
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В Красноярском выбирают лучшую сотрудницу ГУФСИН. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В борьбу за звание «Мисс УИС» вступили 35 представительниц аппарата управления и пенитенциарных учреждений региона в возрасте до 35 лет.
7 ноября девушкам предстоит показать строевую подготовку, владение оружием, а также физические данные. Помимо этого, их проверят на знание законодательных и иных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность УИС.
По итогам двух конкурсных дней будут названы «Мисс УИС», «Первая Вице-Мисс УИС», «Вторая Вице-Мисс УИС» и «Мисс мастерство». Та дама, которая наберет больше всего голосов в интернет-голосовании, получит приз в соответствующей номинации.
Участницы получат призы. А обладательница титула «Мисс УИС» представит Красноярский край на Всероссийском конкурсе.
С участницами можно ознакомиться по ссылке.
Ранее сообщалось о том, что участковый из Красноярского края борется за звание самого народного в России.