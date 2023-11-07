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10:23 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае выбирают мисс уголовно-исполнительной системы

Обладательница титула «Мисс УИС» представит Красноярский край на Всероссийском конкурсе.

Источник: AP 2023

В Красноярском выбирают лучшую сотрудницу ГУФСИН. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В борьбу за звание «Мисс УИС» вступили 35 представительниц аппарата управления и пенитенциарных учреждений региона в возрасте до 35 лет.

7 ноября девушкам предстоит показать строевую подготовку, владение оружием, а также физические данные. Помимо этого, их проверят на знание законодательных и иных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность УИС.

8 ноября участницы представят зрителям и жюри творческую программу. ни выйдут на сцену в парадной форме, вечерних платьях и национальных костюмах. Будут петь, танцевать, читать стихи. Также они подготовили видеоролики о нелёгкой службе. Мероприятие пройдёт в Доме офицеров.

По итогам двух конкурсных дней будут названы «Мисс УИС», «Первая Вице-Мисс УИС», «Вторая Вице-Мисс УИС» и «Мисс мастерство». Та дама, которая наберет больше всего голосов в интернет-голосовании, получит приз в соответствующей номинации.

Участницы получат призы. А обладательница титула «Мисс УИС» представит Красноярский край на Всероссийском конкурсе.

С участницами можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось о том, что участковый из Красноярского края борется за звание самого народного в России.

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