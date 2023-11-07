11:49 (мск), источник: Комсомольская правда
О расчете платы за отопление волгоградцам рассказали в мэрии
На самые частые вопросы жителей Волгограда об отопительном сезоне ответили в администрации города.
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Администрация Волгограда ответила на самые часто задаваемые вопросы по отоплению. В топ-5 вошли расчет платы за тепло и дата начала отопительного сезона. Также в мэрии ответили, почему обычно батареи нагреваются к 15 октября.
Когда начинается отопительный сезон в Волгограде
В 2023 году тепло в дома начали подавать с 13 по 17 октября. Когда-то отопительный сезон в Волгограде длился с 15 октября по 15 апреля. Но с тех пор законодательство изменилось. И отопление в жилых домах должны включать, когда в течение пяти дней подряд среднесуточная температура на улице достигает +8° градусов и менее. В этом году власти дожидаться холода не стали, ориентировались на прогноз погоды. И батареи нагрелись как раз к резкому понижению температуры, которое началось 17 октября.
Можно ли сэкономить на отоплении из-за позднего начала отопительного сезона?
Прямой связи между более поздним началом отопительного сезона и платой за отопление нет, отвечают в мэрии. Если дом не оснащен общедомовым прибором учета (ОДПУ), то плату за отопление начисляют по нормативу в течение 7 месяцев — с октября по апрель включительно. И норматив остается неизменным вне зависимости от даты начала и окончания отопительного сезона.
Если же в доме есть ОДПУ, то жильцы платят за отопление по факту. Если котельная позволяет (работает круглый год, а не сезонная), волгоградцы могут обратиться в свою управляющую компанию и перенести старт отопительного сезона на более ранний или поздний срок.
Куда жаловаться, если плату за отопление начислили неправильно?
Если в начислении платы за отопление есть ошибка, то волгоградцам нужно обращаться в управляющую компанию или в ресурсоснабжающую организацию, если дом перешел на прямой договор с РСО. Данные о том, кто предоставляет коммунальную услугу по отоплению, указаны в платежке. Обращение с требованием перерасчета нужно отправлять письменно.