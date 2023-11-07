10:31 (мск), источник: Комсомольская правда
Самарцы за три дня раскупили билеты на балет «Щелкунчик»
В Самарском театре оперы и балета почти не осталось мест на новогодние представления балета «Щелкунчик».
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Самарцы пожаловались на невозможность приобрести билеты на новогодние представления балета «Щелкунчик» в Самарском театре оперы и балета им. Шостаковича.
— У нас есть традиция в канун Нового года ходить в театр на балет «Щелкунчик», но в этом году придётся от нее отказаться — билетов нет!- — пожаловалась Маргарита З. еще в пятницу, 4 ноября.
Судя по информации на сайте театра, продажи билетов на новогодние спектакли начались 1 ноября. Первые три дня можно было воспользоваться скидкой 20% по специальному промокоду.
— Продажи еще не закрыты. Некоторые спектакли, действительно, уже раскуплены, но если посмотреть другие даты, то билеты еще есть, — ответили КП-Самара в пресслужбе театра.
Но, желающим попасть на одно из 19 представлений, нужно быть готовыми к тому, что остались лишь единичные билеты на некоторые спектакли. Выбрать дату и два места рядом уже не получится.