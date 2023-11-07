14:14 (мск), источник: m24.ru
В столице утвердили проект планировки финишного участка Троицкой линии метро
В перспективе на территории, прилегающей к станциям Троицкой линии метро, будут проживать около 300 тысяч человек.
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В Москве согласовали проект планировки территории для строительства финального участка Троицкой линии Московского метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
Как утверждает председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, в рамках проекта должны построить две станции метро — «Ватутинки» и «Троицк». Протяженность последнего участка достигнет 5,9 километра.
По словам председателя Москомархитектуры, на территории возле станций будут жить примерно 300 тысяч человек, для которых новая линия метро позволит сократить время в пути.
«Открытие Троицкой линии значительно снизит нагрузку в часы пик на южных участках соседних линий метрополитена, которыми сейчас вынуждено пользоваться население ТиНАО. Проект принесет пользу жителям районов Северного Бутово, Ясенево и Теплый Стан», — заявила Княжевская.
Ранее Сергей Собянин утвердил планировку финишного участка будущей Троицкой линии метро — от станции «Кедровая» до станции «Троицк». Участок пройдет вдоль Калужского шоссе и дальше до Октябрьского проспекта в Троицк, уточнил он. Собянин добавил, что в июне утвердил планировку участка «Коммунарка — Кедровая» длиной 9,3 километра, а участок от станции «ЗИЛ» до «Коммунарки» планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.