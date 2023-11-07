Власти Ростова рассказали у кого брать ключи от подвальных убежищ при ЧС

Напомним, ранее власти опубликовали полный список убежищ.
«В соответствии с положениями постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 “Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда” входные двери в подвалы должны быть закрыты на замок, ключи должны храниться в организациях, управляющих жилищным фондом, в объединенной диспетчерской у дворника, рабочих, проживающих в этих домах», — рассказали власти ИА «ДОН 24».
Отмечается, что ключи от подвала должны храниться у жителей близлежащих квартир. О месте их хранения делается соответствующая надпись.
«Собственники жилых помещений в многоквартирном доме, которые являются долевыми собственниками всего общего имущества МКД, в том числе и подвалов, на общем собрании могут принять решение о количестве дубликатов ключей от подвала и о квартирах, в которых они будут храниться», — сообщили в администрации.
Для владельцев квартир, у которых будут храниться ключи от подвала, в случае их отсутствия во время ЧС не предусмотрена какая-либо ответственность.