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11:12 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Почему жителям ряда домов Владивостока тепло не подали вовремя — выяснит прокуратура

Надзорное ведомство организовало проверку ответственных организаций.

Источник: PrimaMedia.ru

Прокуратура Владивостока организовала проверку по факту нарушения срока подачи теплоснабжения в многоквартирные дома из-за несвоевременных работ по реконструкции теплосети, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

По информации ведомства, в июле 2023 года между МУПВ «ВПЭС» и ООО «Вектор-Строй» заключен договор на реконструкцию тепловой сети для технологического присоединения строящегося музейно-театрального комплекса. В соответствии с графиком работы на сетях должны были завершить до 29 октября, однако вовремя сделать это не успели, в результате жители ряда домов по улицам Державина, Аксаковская, Некрасовская получили отопление лишь 4 ноября.

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