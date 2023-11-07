11:12 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Почему жителям ряда домов Владивостока тепло не подали вовремя — выяснит прокуратура
Надзорное ведомство организовало проверку ответственных организаций.
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Прокуратура Владивостока организовала проверку по факту нарушения срока подачи теплоснабжения в многоквартирные дома из-за несвоевременных работ по реконструкции теплосети, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
По информации ведомства, в июле 2023 года между МУПВ «ВПЭС» и ООО «Вектор-Строй» заключен договор на реконструкцию тепловой сети для технологического присоединения строящегося музейно-театрального комплекса. В соответствии с графиком работы на сетях должны были завершить до 29 октября, однако вовремя сделать это не успели, в результате жители ряда домов по улицам Державина, Аксаковская, Некрасовская получили отопление лишь 4 ноября.