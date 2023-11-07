10:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости 7 ноября
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Минобороны РФ сообщило о пресечении 17 атак беспилотников
Дежурными средствами ПВО девять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожено и восемь перехвачено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым.
США пригласили Россию и остальные страны АТЭС на саммит
Об этом заявил старшее должностное лицо США в АТЭС Мэтт Мюррей.
МТС отменил плату за раздачу мобильного интернета
МТС была последней компанией из четырех крупнейших операторов связи, которая решила ввести безлимитную раздачу мобильного интернета.
Минтранс предложил ужесточить правила установки дорожных камер
Чиновники хотят запретить ставить комплексы, фиксирующие однотипные нарушения, чаще чем раз в километр.
Трамп отверг приглашение Зеленского приехать в Киев
Он пояснил, что поскольку с Киевом работает администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена, то его визит может спровоцировать конфликт интересов.