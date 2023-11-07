Главное
Главные новости к вечеру 7 ноября
11:16 (мск), источник: АиФ Воронеж

Воронежские синоптики прогнозируют дожди на короткой рабочей неделе

Сильные осадки ожидаются в четверг.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +19° 5 м/с 46% 756 мм рт. ст. +21°
Источник: АиФ Воронеж

Синоптики регионального Гидрометцентра рассказали о погоде, которая ждет воронежцев на короткой рабочей неделе.

Днем 7 ноября будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. По области ожидается 8−13° тепла, в Воронеже — около +12°.

В среду, 8 ноября, ночью будет пасмурно, днем возможны небольшие дожди. Ночная температура в районах составит 2−7° тепла, дневная — от +8° до +13°. В областном центре ночью столбики термометров покажут 4−6° тепла, днем — от +10° до +12°.

В четверг, 9 ноября, ночью будут идти сильные дожди, днем — умеренные. По региону ночью ожидается 3−8° тепла, днем — от +5° до +10°. В Воронеже ночью прогнозируют +4°… +6°, днем — до +8°.

В пятницу, 10 ноября, будет облачно, без осадков. Ночью синоптики прогнозируют около +4°, днем — 7° тепла.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Олег Царёв дал комментарий впервые после покушения
Удар по параду ВСУ. Более 20 украинских боевиков ликвидированы при награждении
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта