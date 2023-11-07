11:16 (мск), источник: АиФ Воронеж
Воронежские синоптики прогнозируют дожди на короткой рабочей неделе
Сильные осадки ожидаются в четверг.
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Синоптики регионального Гидрометцентра рассказали о погоде, которая ждет воронежцев на короткой рабочей неделе.
Днем 7 ноября будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. По области ожидается 8−13° тепла, в Воронеже — около +12°.
В среду, 8 ноября, ночью будет пасмурно, днем возможны небольшие дожди. Ночная температура в районах составит 2−7° тепла, дневная — от +8° до +13°. В областном центре ночью столбики термометров покажут 4−6° тепла, днем — от +10° до +12°.
В четверг, 9 ноября, ночью будут идти сильные дожди, днем — умеренные. По региону ночью ожидается 3−8° тепла, днем — от +5° до +10°. В Воронеже ночью прогнозируют +4°… +6°, днем — до +8°.
В пятницу, 10 ноября, будет облачно, без осадков. Ночью синоптики прогнозируют около +4°, днем — 7° тепла.