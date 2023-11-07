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15:42 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинской области из-за тумана продлен желтый уровень опасности

В Челябинской области из-за тумана продлен желтый уровень опасности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +17° 3 м/с 52% 756 мм рт. ст. +15°

Это следует из Прогностической карты предупреждений по УрФО, подготовленной Гидрометцентром России.

«Желтый — погода потенциально опасна. Период предупреждения: с 20 часов 7 ноября до 20 часов 8-го. Основание: в отдельных районах гололедно-изморозевые явления. Туман», — говорится в комментарии.

В ближайшие сутки в регионе облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем в среду местами пройдут небольшие осадки, в основном в виде дождя. Ветер южный 3−8 м/с. Температура ночью от нуля до минус пяти, завтра днем — до плюс пяти градусов.

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